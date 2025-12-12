Lista de ano novo

Houve um tempo em que eu escrevia desejos para o ano. Passava dezembro inteiro escolhendo palavras, mas só mesmo no dia 31 é que eu as colocava no papel. Naquele tempo eu ainda usava agenda física e, como um pequeno ritual, fazia a lista na parte interna da contracapa. Assim, ao longo dos meses, podia revisar e conferir o que tinha conseguido realizar. Normalmente, como quase todo mundo que compartilha esse hábito, eu falhava miseravelmente. E o mais curioso: não era só que eu não alcançava certas metas; em vários casos eu fazia justamente o contrário do que havia prometido a mim mesmo.
A melhor coisa que fiz foi improvisar um objetivo — e isso já faz mais de dez anos. Era setembro, eu tinha levado um pé na bunda que quase me colocou em órbita, e morava em Porto Alegre. Um dia resolvi pedalar sem rumo pela cidade que tinha me encantado na época da faculdade. Eu estava exausto da vida como um todo e não sabia para onde fugir. Naquela pedalada, ao atravessar a Redenção, parei no espelho d’água para tirar uma foto. E ali, sem pensar muito, escrevi nas redes sociais um oitavo objetivo, no meio dos 15 que eu havia escrito antes: “voltar a me apaixonar por Porto Alegre”.
Hoje percebo que aquilo não era só legenda de rede social. Era, de algum modo, uma tentativa de me reorganizar por dentro. Com o tempo, entendi que talvez mais importante do que escrever uma lista nova para o ano seguinte seja ter a coragem de jogar fora a lista do ano passado. E, se possível, reinventar a própria lista enquanto o ano acontece, tirando e colocando itens conforme a vida nos atravessa. No fim de dezembro, em vez de repetir desejos genéricos, talvez valha mais perguntar o que realmente sustenta cada intenção – que falta ela tenta preencher, que medo ela tenta disfarçar, que desejo ela tenta nomear.
Grandes decisões às vezes mudam tudo, às vezes não significam nada. Mas pequenas decisões diárias – aquelas que ninguém vê – têm um poder quase mágico de transformação. Como a maturação de um vinho de guarda: um dia parece igual ao outro, mas anos depois percebemos a beleza que nasceu justamente dessas mudanças imperceptíveis.
Apaixonar-se por alguém, por um lugar ou pela própria vida, continua me parecendo uma das resoluções mais bonitas. Mas não é algo que se escreva na agenda. Não depende de disciplina, de esforço ou de controle. Depende sobretudo de se permitir perder o rumo, caminhar sem destino e deixar que o acaso decida o que, quem, quando e onde fará o nosso olho voltar a brilhar de modo genuíno.