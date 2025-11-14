O broto e a onda

Na cozinha, um cará brotou sozinho. Esquecido há semanas — um tubérculo comum, uma batata de casca áspera que decidiu não esperar convite. Sem solo, sem adubo, sem o conforto úmido da terra. Brotou. Primeiro tímido, depois ousado. Hoje, o broto já tem mais de um metro, firme, verde, insistente na sacada. Vive apenas do que ele mesmo tem, do que carrega por dentro. Uma força interior que dispensa condições ideais.

Leia Mais Arroz com feijão

Fiquei pensando nessa potência humilde, quase teimosa, que faz um cará se levantar mesmo onde nada lhe foi preparado. E, como quase sempre, deslizei desse pequeno laboratório doméstico para a vida — para essas ondas que nos pegam de frente. Porque, enquanto o cará brota com convicção, nós, muitas vezes, paralisamos.

Há quem se pergunte por que as pessoas ficam imóveis diante de um tsunami, mesmo quando a onda ainda está longe, o instinto deveria mandar correr. O medo tem essa capacidade de congelar. O inesperado nos empurra para dentro de nós mesmos, e o caminho para fora é mais estreito do que gostaríamos. Em vez de reagir, fixamos a imagem da onda — enorme, impossível, indiferente. E no espaço de segundos, tudo vira silêncio, como se estivéssemos assistindo à própria vida de fora.

Leia Mais Luz e sombra

Não é covardia. É humanidade. O mesmo mecanismo que nos protege pode, ironicamente, nos impedir de agir.

Volto ao cará. Ele não tem dilemas, não prevê futuros catastróficos. Ele só tem impulso vital. Um código silencioso que diz: cresça. Ao contrário de nós, ele não antecipa a onda. Ele não imagina todos os desfechos possíveis — só segue.

Leia Mais Desfocado

Nós, não. Carregamos memórias, perdas, expectativas, desamparos antigos. Cada um de nós é um arquivo ambulante de pequenos tsunamis. Às vezes, quando uma onda nova aparece, ela mistura-se às outras que ficaram guardadas lá atrás — e o corpo paralisa não por medo do agora, mas de tudo que aquele agora convoca.

Podemos aprender algo com esse cará: há uma força interior que não depende das circunstâncias. Há reservas escondidas que nos sustentam mesmo quando não há mais solo. A questão é lembrá-las — ou, ao menos, não duvidar delas.

Leia Mais O exercício de parar

Diferentemente da onda, que chega e passa, o que fica é essa capacidade de reerguer-se devagar, como um broto insistente que se recusa a aceitar o fim. A vida sempre encontra um jeito. Um segredo guardado nessa batata silenciosa: a gente pode até paralisar por um instante — mas é possível voltar a crescer.