Chimas Corte Singular

A primeira vez que assisti ao leilão dos Hospices de Beaune, na França, tive a estranha sensação de que não era o vinho que estava sendo arrematado: era um pedaço de humanidade. Aquelas pessoas reunidas, disputando barricas para ajudar um hospital secular, me mostraram algo simples: quando existe uma causa maior, o mundo fica menos duro.

Não precisei trazer essa grandiosidade na mala para o Brasil. Mas trouxe a ideia. Uma fagulha. Foi dela que nasceu o nosso Chimas, o vinho da seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), elaborado em parceria com uma dúzia de vinícolas. Não como réplica de Beaune, mas como tentativa de traduzir para o nosso chão uma lição universal: as pessoas se movem quando acreditam que o gesto delas faz diferença, mesmo que seja pequena.

E, no fundo, é essa pequena diferença que me interessa. Porque uma causa maior não precisa ser épica. Pode caber no bolso, no cotidiano. Pode ser só a maneira como tratamos quem cruza o nosso caminho: a cordialidade de cada dia, o cuidado que não custa nada, o respeito que se dá sem fazer barulho. Às vezes, isso vale mais que qualquer martelo de leilão.

O Chimas me faz lembrar disso. É apenas um vinho. Ao mesmo tempo, nunca é “só” um vinho. Ele reúne pessoas que talvez nem tivessem motivo para se encontrar, une mãos diferentes, junta intenções, reacende a ideia de comunidade num tempo em que todos parecem apressados demais para olhar para o lado.

E, curiosamente, parte dessa comunidade nasce também no mundo digital. Ali onde tudo corre, tudo some, tudo vira distração, surge, de vez em quando, um gesto bom. O nosso leilão acontece presencialmente, claro, mas também na tela, através do site do Cristiano Escola, onde cada lance é um voto de confiança. A internet, quando quer, sabe ser humana.

No fim, acho que o Chimas não ensina sobre vinho, nem sobre eventos, nem sobre instituições. Ele ensina sobre presença. Sobre o valor de fazer algo que não é para nós, mas passa por nós. Sobre a beleza das coisas pequenas que puxam o mundo um milímetro para o lado certo.

E talvez seja isso: causas maiores não precisam ser monumentais.