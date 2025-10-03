No último fim de semana vivemos uma experiência única: o batismo de nossa afilhada, Rofej. Em kaingang, seu nome significa “flor do sol” — uma imagem que carrega beleza e força, como se dissesse que cada vida pode florescer voltada à luz e enraizada em uma tradição.

O batismo aconteceu na tradição Kaingang, conduzido pelo kujã, o sábio espiritual, e acompanhado pelo cacique. Estar presente ali, como padrinho, foi mais do que um gesto simbólico: foi um convite a entrar em uma cultura que não é a nossa, mas que nos acolheu para aprendermos, ouvirmos e sermos nutridos por sua sabedoria.

Entre os Kaingang, nós, que somos fóg (não indígenas), não participamos como espectadores, mas como companheiros de caminho. É uma oportunidade rara de perceber que a vida ganha densidade quando aceitamos compartilhar mundos. Eles nos ensinam — e muito. Se hoje temos pinhões na Serra, por exemplo, é porque os povos originários nos legaram esse alimento e o cuidado com a araucária. Mas a lição mais profunda é outra: a de que a pluralidade é construída no dia a dia, no encontro real entre pessoas que se reconhecem e se transformam mutuamente.

Nesse batismo, compreendi que também nós podemos oferecer algo em retorno: nossa presença, nossas experiências, nossa maneira de ver e sentir o mundo. Não como imposição, mas como contribuição para um diálogo que amplia a todos. Assim, aprendemos a lidar melhor com as emoções, a ver a realidade sem idealizações e a descobrir no que é concreto — na água, no sol, no gesto de nomear uma criança – aquilo que há de mais transcendental no humano.