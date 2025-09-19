Júlio César Kunz

Júlio César Kunz é sommelier, psicanalista e poeta — transita entre taças e palavras, buscando nos aromas e sabores do vinho reflexos da alma humana. Natural de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, é herdeiro da tradição vitivinícola da família fundadora da Vinícola Petronius. Com formações em diversos países, incluindo França, Itália e Espanha, Júlio também é vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Sommeliers e fundador da Wine Expert Academy, onde atua como professor. Membro efetivo do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre/ Serra Gaúcha, é coordenador de seminários de formação. Autor do livro Amor Fati, une sua paixão pelo vinho e pela psicanálise para explorar as emoções humanas por meio da cultura e da enogastronomia.

Uma palavra apenas

Descobrir novos lugares e desvendar novas línguas é expandir a si mesmo , abrir-se ao mundo para se tornar mais complexo e mais vivo

