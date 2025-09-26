Entre tantas taças

Na última semana, vivi uma experiência rara. Em uma aula do curso Vinhas e Vinhos da Itália, alinhamos 41 vinhos, de 31 diferentes variedades de uvas italianas. Uma oportunidade única de comparação, um verdadeiro mergulho em profundidade no oceano da vitivinicultura italiana, que é o berço de centenas de castas para vinhos.

Leia Mais Uma palavra apenas

Mas algo curioso aconteceu: alguns alunos começaram a recusar vinhos. Não por desinteresse, mas por saturação. Era demais. A mente, diante de tantas possibilidades, sentiu-se sobrecarregada. E eu me vi diante de um fenômeno que Barry Schwartz chamou de paradoxo da escolha: quanto mais opções temos, mais difícil é escolher, e menor tende a ser a satisfação.

É verdade. No supermercado, na carta de vinhos de um restaurante ou até nas pequenas decisões cotidianas, muitas vezes o excesso paralisa. Ficamos com medo de errar, de não escolher o melhor, e acabamos sem escolher nada.

Leia Mais Amizade não é coisa

Mas há uma diferença quando se trata de uma formação. Para o consumidor, talvez seja legítimo pedir “o de sempre” e encerrar a angústia. Para o profissional — e também para o amante avançado — o caminho é outro. Cabe a nós aprender a atravessar esse desconforto, porque a essência do ofício é justamente a curadoria: transformar abundância em sentido.

Leia Mais Ao Dia do Sommelier

Comparar 31 uvas lado a lado pode parecer impossível, mas é assim que o cérebro aprende: não isolando, mas comparando. Mesmo que no início as diferenças fiquem em um nível inconsciente, é a soma dessas experiências que, mais tarde, floresce em clareza.

Marco Aurélio escreveu que temos mais poder sobre a mente do que sobre o que acontece fora. Talvez essa seja a chave. O vinho — com sua infinita variedade de castas, regiões e estilos — nunca será domado pelo excesso. O que se pode domar é a postura diante dele.