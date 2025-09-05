Ao Dia do Sommelier

A primeira vez que fui a Dom Pedrito, era uma noite fria de um inverno implacável. Cheguei depois de longas horas de estrada, guiado por mapas em papel e por informações colhidas em postos de gasolina. O hotel era simples, e no restaurante, cansado e com fome, percebi uma cena que me ficou na memória: um casal saboreava fondue de queijo acompanhado por uma cerveja estupidamente gelada.

A estranheza me fez puxar conversa. Perguntei o motivo da escolha e ouvi a resposta direta: “porque gostamos”. E que outra explicação seria necessária? O prazer, afinal, tem caminhos próprios. Mas logo acrescentaram que, em ocasiões especiais, buscavam vinhos em freeshops da fronteira, de uma marca bem conhecida, pois não se sentiam à vontade para escolher outras opções.

O tempo passou e me vi no mesmo restaurante, numa situação totalmente transformada. Vinícolas locais multiplicadas, o restaurante mais sofisticado e, numa noite igualmente fria, garrafas de vinho em todas as mesas. Era como se a gastronomia tivesse despertado, revelando-se não apenas como prazer, mas também como forma de valorizar produtos locais e de criar uma identidade cultural mais forte.

Lembro dessa história ao pensar no Dia do Sommelier, 29 de agosto. Esse profissional é o guardião da experiência à mesa, alguém que, nas palavras de Giuseppe Vaccarini, transforma uma refeição banal em uma memória inesquecível.

O serviço do sommelier é muito mais do que abrir e verter uma garrafa: é estudar incansavelmente, ampliar horizontes sensoriais, encontrar palavras para traduzir emoções e oferecer descobertas que tocam todos os públicos, sem distinção de bolso ou repertório.

Na semana passada, a Associação Brasileira de Sommelier realizou a primeira Semana do Sommelier, celebrada em 14 capitais brasileiras. Vinícolas, lojas, restaurantes e instituições se uniram para festejar a data em que a atividade do bem-servir foi regulamentada no país.