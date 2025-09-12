Amizade não é coisa

Amizade de baixa manutenção. Eis que me deparo novamente com essa expressão esdrúxula. Uma contradição interna. A começar pela coisificação da amizade. O que precisa de manutenção são carros, máquinas de lavar, encanamentos — coisas que exigem ajustes ou reparos para voltarem a funcionar como deveriam. Enfim, coisas! Ao se falar em baixa manutenção, a desvalorização é dupla: até os objetos se tornam descartáveis.

O galaxão (como gosto de chamar o Ford Galaxie 500) do meu nonno era de baixa manutenção. Em mais de quarenta anos como proprietário, talvez tenha ido à oficina umas duas vezes por ano em média — e ainda se orgulhava de nunca ter guardado o carro na garagem. Hoje, nem os objetos têm direito a isso: tornam-se obsoletos em poucos anos, ou meses, sem chance de conserto.

Amizade é uma forma de amor. E não pode haver coisa menos “coisa” do que o amor. É uma das expressões mais bonitas e verdadeiras da relação humana. Os gregos tinham várias palavras para classificar suas formas. Joseph Ratzinger, na encíclica Deus caritas est, agrupou em três: Eros, para o amor carnal; Agapê, para o amor sublime; e Philia, a amizade. Pois bem: se não der trabalho, não é amor, nem amizade. É, no máximo, algo tão fugaz quanto a vontade de ir ao banheiro.

Outro dia ouvi até falar em namoro de baixa manutenção. E, se deixar, inventam até caridade de baixa manutenção — já que pet de baixa manutenção é prática corrente. Talvez eu seja antiquado demais para entender por que alguém teria um cachorro para os outros passearem, amigos para os outros consolarem ou família para os outros se incomodarem. Pois é: “te amo até quando te odeio”, talvez seja das declarações de amor mais sinceras que existem. As juras de casamento até tentam dar a real sobre o quanto custa uma relação.

Amor exige investimento constante. E custa caro. Os amantes se esgotam em sua entrega, gastam o que não têm para celebrar sua paixão. Voluntários abrem mão da própria vida para praticar a caridade. Amigos mentem, se arriscam, se comprometem em nome da amizade. Mães — e às vezes pais — perdem noites de sono para sonhar os filhos.