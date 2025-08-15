Uma ode à paciência

Alguns vinhos vivem mais que seus donos. Há garrafas que atravessam guerras, mudam de mãos, sobrevivem a tempestades e heranças — e ainda esperam, silenciosas, pelo momento certo de serem abertas. Em Portugal, repousam vinhos do Porto com décadas de vida; na Madeira, alguns são tão velhos que carregam o pó de outro século. Na Itália, Barolos eram criados para dormir por mais de vinte anos antes de despertarem no auge. E na França, mais que terroirs, havia rituais: famílias que bebiam os vinhos comprados pelos pais enquanto guardavam garrafas para que os filhos, um dia, pudessem beber.

Hoje, a pergunta que mais ouço é sobre o potencial de guarda de um vinho. Substituímos um mito por outro: se antes se acreditava que “quanto mais velho, melhor”, agora muitos pensam que “quanto mais tempo puder envelhecer, maior a qualidade”. Mitos, ambos. E, ironicamente, quem pergunta “por quantos anos posso guardar?” muitas vezes abre a garrafa na mesma noite ou no fim de semana seguinte. Então, me pergunto: por que comprar um vinho que poderia atravessar vinte safras, se ele não vai sobreviver a vinte dias?

Houve um tempo em que o relógio obedecia às estações, e a eternidade era sonhada per saecula saeculorum. Hoje, contamos o tempo em cliques. Uma venda pode escapar se o cliente precisar digitar duas palavras a mais ou se não puder apertar um botão uma vez de menos. O mundo se molda à pressa — até os Barolos e os Saint-Julien se renderam: vinhos feitos para décadas agora chegam prontos para o gole imediato.

Mas o prazer apressado é um poço sem fundo: quanto mais se bebe, mais se quer. É que o tempo de espera, o mesmo que matura certos vinhos e arruína outros, também decanta a vida. Dá espaço para que algumas coisas floresçam e para que outras simplesmente evaporem.