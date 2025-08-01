Sinto o café como meu habitat natural. Um imaginário forjado nas histórias sobre Jean-Paul Sartre pedindo uma xícara de café e passando a tarde inteira sob o calor das calefações do Café de Flore em Paris, escrevendo e refletindo durante a ocupação nazista da Segunda Guerra Mundial. Bastante também naquela ilusão dos anos 1920, em que o mundo parecia dançar ao som do jazz, enquanto intelectuais e artistas fervilhavam criatividade nos ambientes esfumaçados e regados a absinto.

Duas da tarde no Café Nobre ou no Do Arco da Velha soam, no meu relógio sentimental, como Meia-Noite em Paris para Woody Allen. Uma viagem a um tempo passado idealizado, com o sabor da arte e as cores de um futuro que nunca chegou. Essas idealizações são sempre uma forma de fuga do presente. Quando se trata da minha vida pessoal, tendo a idealizar mais o futuro do que as vivências que ficaram para trás — mesmo que, conscientemente, eu saiba que “os momentos felizes não estão escondidos nem no passado e nem no futuro”.

Então, apesar dessa estética de vida fossilizada — de tempos em que as trocas imediatas só podiam acontecer presencialmente — os cafés são, para mim, uma forma de mergulhar plenamente no presente. Ainda que agora mesmo eu esteja com o laptop aberto, alternando o olhar entre a tela e o movimento da Júlio, estou desconectado da internet. Se estivesse escrevendo em um caderno, viveria substancialmente o mesmo espírito. Aliás, nesses ambientes guardo os raros momentos em que me desconecto da internet para viver, sentir e pensar aqui e agora.

No fundo, é disso que se trata o que chamamos de tempo de qualidade. O som de fundo das conversas, o cheirinho do café, o barulho da máquina — é isso que mais gosto de ter por perto quando me dedico às trocas mais profundas. Amigos, família, parceiros de trabalho. Aqui, conseguimos conversar com a mansidão necessária, deixando que cada palavra tome o seu tempo. Uma soma infinita de instantes em que a escuta pode ser mais do que um compasso de espera pela próxima fala.

Não acredito no caráter universal do café — há quem não goste tanto, quem se incomode com os sons e os cheiros desses lugares. Mas penso que haja algo de muito humano compartilhado, por exemplo, em igrejas, restaurantes, casas de amigos e até em alguns escritórios.