Reencontros

A vida, em certos aspectos, me lembra um jogo de futebol na praia. Faz tempo que não entro em campo — a última partida, há quase oito anos, terminou com uma cirurgia no ombro. Ainda assim, guardo boas lembranças dessa brincadeira. Ao ver a correria de longe, me dava vontade de jogar. Então, era só esperar o momento certo e perguntar: “tem lugar?” Às vezes havia fila, outras vinha o convite para se juntar ao time ou, simplesmente, a negativa. Conexões rápidas, quase sempre passageiras, mas que podiam ultrapassar a marca dos chinelos que improvisavam os limites da quadra.

A vida também me parece feita desses jogos. Participamos de tribos e, em algum momento, nos afastamos delas. Criamos amizades mais ou menos profundas, que podem extrapolar o motivo inicial que nos reuniu ou se restringirem àquele tempo e espaço. O afastamento pode ser gradual, natural ou repentino. E, quando mudamos de cidade ou país, esse desligamento dos laços cotidianos abre espaço para encontrar novas turmas, novos jogos.

Quando comecei a estudar em Caxias, um desses portais para outro mundo foi o handebol. Até então, parecia que o único esporte possível era o futebol — e minha habilidade com os pés nunca foi das melhores. Descobrir um jogo que me autorizava a segurar a bola com as mãos e arremessá-la de forma tão mais natural me conquistou de imediato. Era o meu esporte. Joguei durante anos, acumulei medalhas e lembranças que guardo com carinho.

Mas a interrupção foi brusca, quase violenta. Troquei de escola, deixei o handebol e perdi contato com quase todos os colegas. Ficou um vazio, como se tivesse deixado para trás uma parte inteira de mim.

Até que, nesta semana, encontrei por acaso um ex-colega de equipe — hoje médico, justamente em razão de motivos médicos. A primeira pergunta que me fez foi: “tu não jogavas handebol?” Sim, claro! Que alegria reconhecê-lo, trocar algumas rápidas notícias sobre a vida e sentir a confiança imediata de quem já jogou, literalmente, no mesmo time.