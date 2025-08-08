Gosto ou não gosto?

É curioso como as pessoas me perguntam se estão certas — em ambas as minhas profissões.

Na clínica, buscam uma validação sutil, como se houvesse uma cartilha para a vida — e pressupondo que eu a conheça. Já nas degustações, querem saber se o que sentem no paladar está “certo”, como se eu pudesse saber mais do que elas mesmas sobre os próprios gostos.

Penso nisso no caminho de volta da 20ª Seleção de Vinhos de Farroupilha, evento para o qual fui convidado como jurado. Uma bela oportunidade para acompanhar de perto a evolução da vitivinicultura da cidade que ostenta o selo de Indicação de Procedência para vinhos elaborados com uvas moscateis e reecontrar amigos.

Leia Mais Tempo de qualidade

As medalhas, as notas, os rankings — tudo isso diz mais sobre o que uma instituição, uma revista ou uma personalidade entende ser o padrão de qualidade do que sobre se você vai gostar ou não dos vinhos premiados. Quem se propõe a julgar deve tentar, na medida do possível, deixar suas preferências pessoais de lado. Tentamos ser objetivos, mesmo sabendo que objetividade, no mundo do sensível, é sempre uma construção.

Leia Mais Leonardo Mathias

Costumo buscar pontes entre minhas duas versões profissionais. Mas nem sempre dá. Na psicanálise, julgar não cabe — é um obstáculo ao encontro com o inconsciente. Já na sommellerie, julgar é parte do ofício. Participei de concursos de vinhos no Brasil e no exterior, provas de certificação, bancas avaliadoras de sommeliers — já fui até jurado para escolha da Rainha da Festa da Uva!

Leia Mais Saborear a vida

Mesmo assim, procuro sempre me lembrar de uma advertência antiga: “Com a medida com que medirdes, sereis medidos também” (Mt 7:2). Levo isso a sério. Ao julgar um vinho, penso no trabalho de tantas mãos — da colheita ao transporte, até que aquela garrafa possa encontrar a minha taça. Ao avaliar um colega sommelier, penso nas vezes em que fui avaliado — nas mãos trêmulas, na respiração contida, nos dias, meses, anos de estudo que nem sempre se traduzem em resultado.

Leia Mais Memórias de inverno

Não ser demasiadamente severo não significa ser complacente. Também valorizo quando alguém me diz que minha produção não está no ponto — críticas honestas nos fazem crescer. Por isso, procuro ser tão justo quanto possível.