Pressa e lentidão

Acordei às 6h30min, peguei o celular antes de me levantar. 99 mensagens não lidas no WhatsApp já não me abalam mais. Cliquei no link compartilhado por um amigo e fui parar no Instagram, um vídeo levou a outro e outro. Voltei para o aplicativo de mensagens, já havia mais de 20 urgências, algumas delas, apenas pontos-de-interrogação. Avaliação de documentos, confirmações de agenda, e-mails respondidos. Já são 11h30min, o estômago me lembra que tenho um corpo para além das telas. Ainda não escovei os dentes, nem lavei o rosto. Não sei o que vou almoçar, mas algumas pessoas devem considerar a minha manhã produtiva – vantagens do home office. Ou foi perdida?

Leia Mais Amigos em Brasília

Meu nonno, mesmo depois de aposentado também acordava às 6h30min. Não tendo telefone em casa, em manhãs frias como essa, levantava de imediato e se vestia. Verificava a caixa de lenha, então descia ao porão para buscar mais. Ao voltar à cozinha, a nonna já tinha aberto as janelas e começava a acender o fogo com alguns gravetos. Ele se afeitava, aparava o bigode e passava gel no cabelo. Ao terminar, a água já chiava na chaleira, pegava o queijo e o salame na despensa para complementar a mesa já posta. Pouco depois das 7h30min finalizavam o café da manhã e ai de quem não estivesse pronto — sem privilégios a visitas.

Leia Mais Feliz aniversário!

Kundera escreveu que “Há um vínculo secreto entre a lentidão e a memória, entre a velocidade e o esquecimento.” De fato, parece que lembro mais dos detalhes dessas manhãs na casa da nonna do que das tão “importantes” decisões que tomei de pijama há pouco. Os ruídos do piso de madeira, da chaleira fervendo, dos aromas da horta, da lenha, do leite de rosas. Nesses nove minutos em que espero o spaghetti cozinhar, lembro da nonna misturando farinha e ovos, deixando a massa descansar, prensando-a para fazer os bigoli e colocando-os para secar ao sol. Até a massa tinha direito ao descanso e a um banho de sol num dia de semana, mas parece que hoje precisamos lutar por alguma pausa.

Leia Mais Faixa de segurança