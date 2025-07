Leonardo Mathias

Eu vi o menino correndo. E corri com ele. Desde a adolescência, admirava de longe suas respostas rápidas, o humor que parecia faísca, por trás de uma aparente seriedade. Depois, nos aproximamos — noites de truco e gargalhadas, muitas vezes virando jogos impossíveis, mesmo sem boas cartas na mão. Outras, perdendo de maneira vergonhosa. Nas sextas, éramos quatro meninos fantasiados de homens, almoçando como se o tempo fosse sempre generoso. Com a mesma energia dos grandes jogadores de espirobol no Santa.

Corajoso como poucos, ele decidiu viver de sua arte. O veterano do grupo a transformar pedra em forma e silêncio, dor em beleza. Um coração de leão não joga a vida como dados — e ele sabia disso, mesmo que nem sempre lembrasse. Mas quem sabe qual é o jogo a ser jogado nessa vida? Até eu fiquei um pouco mais poeta com os seus desafios e desaforos. Também fiz minha parte para amolecer palavras, bem mais maleáveis que os metais com que ele trabalhava.

Ainda guardo aquele feriado no Lajeado Grande. Cozinhei o bacalhau com a receita de minha família para os amigos, e em dupla com ele viramos um truco épico. Não pelas cartas, mas pelo bom humor e pela inconsequência de quem sabe que um jogo é só um jogo. No domingo, tomamos um camargo morno, e por um instante tudo parecia infinito — uma manhã assim simples deveria durar para sempre.

Das amizades, aprendi que o mais bonito é a capacidade de acolher a criança que pilota o adulto. A minha criança viveu com aquele menino. Agora, com a sua partida prematura, relembro também dos nossos desencontros, dos tropeços, e que todo o tempo do mundo é sempre curto para os amigos. Adiamos, deixamos de lado e nosso vinho em parceria não saiu.