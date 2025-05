Sentir, nomear, escrever

Lembro de uma redação que escrevi como tema de casa: conte a sua vida. Eu tinha uns 9 anos e não sabia por onde começar. Era uma tarde de domingo, minha mãe passava roupa e me ajudava, não contando minha história, mas me fazendo perguntas, lembrando detalhes esquecidos. A proposta era uma miniautobiografia, mas me pareceu mais um “escreva o que quiser sobre sua vida”. A folha em branco me torturava, as pautas me prendiam.