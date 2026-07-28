Vai ter 20barra9 em Canela; operação temporária já começou

O 20barra9 iniciou uma no Parque do Caracol, em Canela com a abertura do trailer Anexo/9. divulgação / divulgação

Quem está em Canela tem mais uma opção de gastronomia para apreciar pela região: o 20barra9 iniciou uma operação temporária no Parque do Caracol, em Canela, com a abertura do trailer Anexo/9. A iniciativa antecipa ao público uma prévia da proposta do restaurante do grupo a ser inaugurado em alguns meses no Mirante da Cascata.

O cardápio do Anexo/9 reúne opções como os espetinhos e o clássico Burger do 20, eleito sete vezes consecutivas o melhor hambúrguer de Porto Alegre no prêmio da Revista Sabores do Sul. Para acompanhar, o público encontra também vinhos e espumantes em taça, cervejas, cafés, chocolate quente, quentão, sucos, refrigerantes e água.