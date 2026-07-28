Unidades do Volare Fly 9 já estão rodando por SP

Já estão em operação, por todo o estado de São Paulo, as quatro unidades do modelo Fly 9 Executivo que foram vendidas pela Volare para a JC Fretamentos e Viagens, empresa sediada em Valinhos. Os veículos foram fornecidos pela Motorbus Campinas (Attiva Veículos), concessionária da marca na região.
Os novos Volare Fly 9 Executivo podem transportar até 31 passageiros em poltronas revestidas em vinil e projetadas para proporcionar maior ergonomia e conforto durante os deslocamentos.
A JC é uma empresa familiar, cliente exclusiva Marcopolo e Volare desde 2014, e atua nos segmentos de fretamentos, transporte estudantil, viagens e excursões, e opera ainda linhas intermunicipais em Goiás.