Todos os cachorros-quentes a R$ 29,90 na La Fabbrica Juventus

Até o dia 31, todos os cachorros-quentes do cardápio são vendidos a por R$ 29,90.

Começou, na La Fabbrica Juventus, em Caxias do Sul, o tradicional Mês do Cachorro Louco. Até o dia 31, todos os cachorros-quentes do cardápio são vendidos a por R$ 29,90 nas unidades da Tronca e Jardim América. Os pedidos podem ser realizados presencialmente, para consumo no local ou retirada, e também por telefone.