Todos os cachorros-quentes a R$ 29,90 na La Fabbrica Juventus

Começou, na La Fabbrica Juventus, em Caxias do Sul, o tradicional Mês do Cachorro Louco. Até o dia 31, todos os cachorros-quentes do cardápio são vendidos a por R$ 29,90 nas unidades da Tronca e Jardim América. Os pedidos podem ser realizados presencialmente, para consumo no local ou retirada, e também por telefone.
A promoção contempla versões simples e duplas, com opções de salsicha, calabresa, frango ou recheio misto.
Atualmente, o cardápio da La Fabbrica Juventus reúne mais de 30 sabores de xis, além de cachorros-quentes, petiscos, pratos executivos, sobremesas, bebidas e drinks.
As unidades ficam na Rua Tronca, 933, no bairro Rio Branco, e na Rua General Arcy da Rocha Nóbrega, 521, no Jardim América.