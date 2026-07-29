Shopping de Caxias pode te levar a conhecer o museu da Coca-Coca, nos EUA; saiba como

Juliana Bevilaqua

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Os clientes que acumularem R$ 700 em compras no shopping receberão um número da sorte para concorrer

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Carolina Klóss

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