Shopping de Caxias pode te levar a conhecer o museu da Coca-Coca, nos EUA; saiba como

Os clientes do Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias, poderão concorrer a duas viagens com acompanhante para Atlanta. Porthus Junior / Agencia RBS

Para comemorar o Dia dos Pais, os clientes do Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias, poderão concorrer a duas viagens com acompanhante para Atlanta, nos Estados Unidos, onde foi criada a Coca-Cola. Até o dia 10 de agosto, os clientes que acumularem R$ 700 em compras no shopping receberão um número da sorte para concorrer. Os ganhadores farão um tour pelo World of Coca-Cola, museu oficial da marca, que reúne experiências interativas, exposições históricas e curiosidades sobre o legado centenário do refrigerante.

Além do sorteio, os clientes poderão trocar suas notas fiscais por uma bag cooler exclusiva da Coca-Cola. reprodução / reprodução

Além do sorteio, os clientes poderão trocar suas notas fiscais por uma bag cooler exclusiva da Coca-Cola (foto). A promoção é limitada a uma unidade por CPF, mediante disponibilidade de estoque. Para participar, basta cadastrar, pelo aplicativo Bourbon Shopping, as notas fiscais de compras realizadas no shopping.

O World of Coca-Cola é um espaço interativo dedicado ao legado e a história da marca, reunindo atrações imersivas, experiências sensoriais, itens históricos e curiosidades sobre a marca, além de áreas que permitem degustar tipos da bebida comercializadas em diferentes partes do mundo. O passeio pode ser aproveitado por visitantes de todas as idades que desejam conhecer a história por trás da icônica fabricante de bebidas que se tornou parte da cultura pop mundial.