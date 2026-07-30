Saiba mais sobre azeiteria de Ipê que conquistou prêmio de Melhor Azeite do Brasil 

Daniel Pontel e a mulher, Alice Otero. arquivo pessoal / divulgação

Depois de dois anos difíceis, com a produção zerada em função do clima, a Azeiteria Vincitore, de Ipê, deu a volta por cima e voltou a colocar seus produtos em prêmios. Recentemente, conquistou os prêmios de Melhor Azeite do Brasil com o Vincitore Frantoio e o 4º lugar na categoria de Melhor azeite no Hemisfério Sul com o Vincitore Koroneiki no Brazil Iooc, concurso internacional de azeite de oliva extra virgem.

Leia Mais Como um programa com iniciativa dos colaboradores fez a Resfri Ar evitar desperdício e poupar R$ 2 milhões

O concurso existe desde 2019 e é realizado anualmente simultaneamente no Brasil e em Portugal com o objetivo de destacar os melhores azeites do mundo.

— Esse concurso é especial: primeiro porque é organizado em Portugal, mas de inciativa de um brasileiro. E por estar em Portugal, a gente concorre com rótulos do mundo todo. Em 2023 tivemos nossa Arbequina com selo Ouro. Neste ano também tivemos nossa Koroneiki com medalha de prata, e a Frantoio com medalha de ouro — diz o proprietário, Daniel Pontel, na foto ao lado da mulher, Alice Otero.

E a história da Vincitore não vem de hoje: são nove anos de plantação, embora tenha se firmado comercialmente mesmo em 2023, segundo Pontel, que tem o irmão Flavy como sócio:

— Tivemos, no início, muitos problemas por falta de conhecimento na nossa região. Estudamos, buscamos especialistas. No final de 2016, plantamos um hectare como teste, pois ninguém ainda havia plantado oliveiras na redondeza. Com o desenvolvimento das plantas, fomos plantando mais mudas. Tivemos um aumento de produtividade este ano, chegamos a cinco hectares com boa média de produção. Nos próximos anos devemos triplicar.