Rede gaúcha de postos de combustível inaugura em Caxias do Sul primeira conveniência com novo conceito

Sander Petrotech, no bairro São José, recebeu novo modelo. Leonardo Brum / Divulgação

Redes de postos de combustíveis têm apostado em lojas de conveniência mais modernas e atraentes, e agora é a vez do grupo Sander apresentar seu novo conceito. Para a loja que servirá de referência para outras da rede, a Sander escolheu Caxias do Sul — a empresa tem 75 unidades no RS.

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O posto que recebe o novo formato é o Sander Petrotech, na Av. Ruben Bento Alves, 4.319, bairro São José. A nova loja recebeu investimento de R$ 1 milhão (o valor também inclui reforma na pista e no setor de troca de óleo). Quatro vagas foram geradas, totalizando 12 funcionários.

A proposta da nova unidade é um ambiente que proporcione uma experiência mais intuitiva, acolhedora e memorável ao cliente. Um dos pontos, por exemplo, são as áreas de permanência mais confortáveis.