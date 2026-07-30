Juliana Bevilaqua

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Notícia

Quer comprar a franquia da The Waffle King em Caxias?

É a loja de waffle que fica na Rua Os 18 do Forte, bem no Centro

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Carolina Klóss

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