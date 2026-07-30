Quer comprar a franquia da The Waffle King em Caxias?

É a loja de waffle que fica na Rua Os 18 do Forte, bem no Centro. Jonas Rosa / Divulgação

Está à venda a franquia de Caxias do Sul da The Waffle King. É a loja de waffle que fica na Rua Os 18 do Forte, bem no Centro.

Os sócios garantem que não é por questões financeiras — a loja segue em pleno funcionamento — , mas por escolha do casal mesmo, que quer se afastar de uma atividade de trabalho diária.

A franquia de Caxias é única, a matriz da The Waffle King fica em Gramado.

— A ideia é vender a operação completa. Queremos que alguém siga tocando o negócio para que não tenhamos que ir até Gramado pra comer o melhor waffle — brinca o sócio, Paulo Silveira.