Quem são as gurias da Bah!

Empreender não é fácil, todos sabemos, então quando uma marca dá muito certo, a gente vem aqui pra jogar luz. Mulheres que gostam de maquiagens com certeza conhecem ou já ouviram falar da Bah, Guria!, que fica ali na Os 18 do Forte, no centro de Caxias.
Ela é o sonho da Larissa Tomazzoni e da Sandrine Formolo, sócias que se conhecem há pelo menos 20 anos, mas que há oito anos tocam o negócio que é referência no varejo de beleza.
O foco das gurias é o atendimento personalizado, um diferencial contra os milhares de concorrentes que estão na internet:
— As nossas clientes gostam da venda presencial, de ver das tonalidades dos produtos, o que combina com a pele. Temos muitas fiéis, e são elas que nos indicam muito — conta Sandrine.