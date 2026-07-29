Juliana Bevilaqua

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Quem são as gurias da Bah!

Loja que fica ali na Os 18 do Forte, no centro de Caxias, é referência no varejo de beleza.

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Carolina Klóss

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