Projeto do Simplás certifica 130 estudantes e prepara expansão para Flores da Cunha

Cento e trinta estudantes da rede pública de ensino de Caxias do Sul e Farroupilha receberam na sexta-feira (17), na CIC Caxias, o diploma do projeto Educamais do Sindicato Patronal das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás). Com a nova turma, a iniciativa de formação de jovens para o mercado de trabalho alcança a marca de 630 adolescentes capacitados desde a criação, em 2023.
Nesta edição, o Educamais, os alunos também passaram a desenvolver projetos para solucionar desafios reais apresentados pelas indústrias participantes. Os trabalhos foram apresentados ao final do curso para uma banca avaliadora formada por representantes das empresas parceiras, do Simplás, do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade da entidade e professores do Educamais.
O projeto será ampliado no segundo semestre com a possibilidade de participação de estudantes de Flores da Cunha.