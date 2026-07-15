Projeto de empresa de Carlos Barbosa transforma resíduos em recursos para escolas; veja mais destaques

Uma iniciativa de educação ambiental e economia circular da Galvanotek já recolheu 1.125 quilos de materiais recicláveis (sendo 720,2 quilos de PET e 404,8 quilos de PP) em menos de dois meses nos municípios de Barão e Carlos Barbosa, onde a empresa está sediada. Reciclos, como é chamado o projeto, envolve escolas, entidades, empresas, comunidades e voluntários.

Leia Mais Marca de alfajores amplia fábrica em Caxias do Sul e prepara primeira exportação

Os materiais recolhidos são encaminhados para reciclagem e o valor obtido com a destinação é revertido às escolas participantes. O programa é desenvolvido pela Galvanotek em parceria com o Instituto Dileta Menetrier Bragagnolo.

Atualmente, cerca de 60% da matéria-prima utilizada pela Galvanotek é composta por resina reciclada.

Expectativa com sobretaxas

De principal comprador do polo moveleiro de Bento Gonçalves, Estados Unidos passou a ser o quarto após o tarifaço do governo de Donald Trump em 2025. Com a possibilidade de confirmação de sobretaxas nesta quarta-feira, a tendência é de que as vendas para o mercado norte-americano reduzam ainda mais.

— Devido à resiliência dos empresários, conseguimos buscar outros mercados, mas não foi suficiente para cobrir todo o estrago. A gente espera que isso seja resolvido, porque o mercado americano continua lá querendo comprar, mas o nosso produto agora ficou inviável para vender — diz Cleberton Ferri, diretor Internacional do Sindmóveis.

No ano passado, do total de 57.285.691 dólares em exportações, 7.685.676 dólares foram para os Estados Unidos, o que deixou o país em segundo lugar no ranking. Nos primeiros três meses de 2026, as empresas do polo moveleiro venderam 13.411.284 dólares para outros países, sendo 1.096.691 dólares para os EUA.

Leia Mais Marcopolo conquista primeira patente verde com tecnologia que transforma resíduos em matéria-prima para ônibus

487 amostras....

...foram inscritas no 29º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul deste ano. É o maior número de inscrições dos últimos anos.

São 42 vinícolas participantes e as amostras serão avaliadas por um time de especialistas na última semana do mês, no Centro de Eventos da Festa da Uva.