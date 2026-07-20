Primeira fase do hotel da Hard Rock em Gramado terá 431 acomodações e entrega prevista para 2028. Mundo Planalto / Divulgação

Está na etapa de montagem das estruturas pré-moldadas, execução das fundações, terraplanagem das futuras frentes construtivas e detalhamento dos projetos complementares de engenharia a construção do Hard Rock Hotel & Vacation Club Gramado. As obras começaram em outubro de 2024.

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O empreendimento representa um investimento que já ultrapassa R$ 1 bilhão em valor geral de vendas (VGV). Serão, no total, 858 acomodações, sendo 431 unidades na primeira fase, com entrega prevista em 2028.

A primeira fase contempla também área de lazer, bares, restaurantes, spa, academia, centro de convenções e lojas. Já segunda e terceira fase preveem a conclusão dos 427 apartamentos restantes. Ainda não há data de entrega.

O Hard Rock Hotel & Vacation Club Gramado é desenvolvido pela Mundo Planalto em parceria com a Hard Rock International — que será responsável pela operação do hotel após a conclusão das obras.