Pompéia passa a ser hospital-escola da FSG

A FSG (Centro Universitário da Serra Gaúcha) ampliou a parceria com o Pompéia, que passa a atuar como hospital-escola do curso de Medicina da instituição. Com a iniciativa, os estudantes ganham mais possibilidades de prática para desenvolver competências técnicas, clínicas e humanas.
Cerca de 60 alunos serão beneficiados inicialmente. Eles poderão acompanhar a rotina hospitalar desde o início da graduação. Os acadêmicos terão contato com equipes multiprofissionais e atendimentos de alta complexidade.
Não foram informados eventuais custos, investimentos ou condições da parceria.