Pizza grande por R$ 6 em Caxias? Clica que te conto onde e quando

A Pizza do Barra, em Caxias do Sul, armou mais uma ação bem tri. Neimar de Cesero / Agencia RBS

Por mais um ano, para comemorar mais um aniversário, a Pizza do Barra, em Caxias do Sul, armou mais uma ação bem tri: vai ter pizza grande a R$ 6. Sim, R$ 6! (vocês lembram que no ano passado eles venderam as delícias por R$ 5, né?)

Mas vai ser um dia só, só na próxima segunda, dia 27, e com regras: vão ser 600 pizzas, com retirada por ordem de chegada direto lá na pizzaria (na Rua Marechal Floriano) e com limite de uma pizza por pessoa. Quando forem vendidas as 600, acaba a promoção, tá?

As pizzas serão de tamanho grande, com 35 cm de diâmetro e 12 fatias, e somente nos sabores: calabresa, quatro queijos e bacon.

Ah, mais um detalhe: a ação está sujeita a alterações conforme as condições climáticas. Caso seja necessário remarcar, a nova data prevista será 3 de agosto.

A Pizza do Barra funciona no sistema delivery e take away e vende, em média, 10 mil pizzas por mês, segundo os sócios Rodrigo Paviani Salvador e Mauricio Milani Lain.