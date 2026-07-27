Petronas chega a Caxias do Sul

Quem passou recentemente pela RSC-453, na saída de Caxias em direção a Farroupilha, já viu que o posto SIM trocou de bandeira e agora é Petronas. A reinauguração do espaço será nesta semana e é a primeira com a nova marca na Serra.
A última loja com a Petronas foi aberta pela rede de postos SIM, do Grupo Argenta, de Flores da Cunha, em Porto Alegre. Foi a loja número 200 e fica na Avenida Ipiranga, 3.333.
A parceria entre a SIM e a multinacional de energia da Malásia começou ainda no início de 2024.
Lembrando que o modelo de negócios está baseado em um licenciamento: a Petronas fornece o acesso à marca e tecnologias e a SIM Distribuidora é responsável pela operacionalização do plano de crescimento.