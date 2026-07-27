O Le Coq, em Caxias do Sul, fechou

O bistrô, que tinha um toque francês em cada um dos seus pratos, estava aberto desde dezembro de 2018. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Das notícias que a gente não gosta dar: o Le Coq, do chef Alex Szigethy, restaurante que ficava ali próximo ao Fórum de Caxias, no bairro Panazzolo, fechou as portas. O bistrô, que tinha um toque francês em cada um dos seus pratos, estava aberto desde dezembro 2018. Em papo com Szigethy, ele contou que resolveu se dedicar à família depois de tanto tempo à frente de restaurantes.

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Natural do Rio de Janeiro, teve sua primeira experiência com a cozinha internacional no período em que vivia em Juiz de Fora (MG). Lá, formou-se cozinheiro no Senac Grogotó, em Barbacena. Depois do curso concluído, Alex descobriu, em 2007, a Escola Internacional de Cozinha Italiana da UCS/Icif, em Flores da Cunha. Na cidade montou o Alambique, vindo pra Caxias somente em 2010.

Além do Le Coq, também este à frente do Jazz Gastropub, Bistrô São Lourenzo, Il Gallo Trattoria, Cais Mediterrâneo, Helena Parrila e Gyo Art Sushi. Agora, para alegria da família, é chef aos finais de semana no Giardino di Famiglia, em Arvorezinha, um empreendimento familiar.

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— Dediquei décadas da minha vida a Caxias, mas nesse momento resolvi encerrar a atividade do Le Coq na cidade. Chegou o tempo de eu me dedicar à família e, com minha esposa, meus dois filhos, decidimos por uma vida mais interiorana — conta o chef.