Nova tecnologia de multinacional com unidade em Caxias conta passageiros de ônibus em tempo real; veja mais destaques de economia

Luminator / Divulgação

Multinacional com unidade em Caxias do Sul, a Luminator lançou no mercado brasileiro um sistema de contagem de passageiros em tempo real que promete reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência da gestão de frotas de transporte coletivo.

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O Contador de Passageiros Luminator usa inteligência artificial para monitorar embarques, ocupação e fluxo de usuários, fornecendo dados instantâneos para planejamento das operações. A precisão no controle é de até 99%, mesmo em ambientes com muito movimento de pessoas.

Conforme a companhia, uma vantagem também importante do contador é a facilidade para instalação dos equipamentos. O operador não precisa investir em infraestrutura, pois a plataforma está disponível de forma online. As câmeras podem ser colocadas em locais estratégicos no interior do veículo.

O fluxo de vídeo da câmera pode ser gravado e a análise de imagens e funcionalidades de segurança de vídeo.

A tecnologia já é utilizada por operadoras como o Consórcio Fênix, de Florianópolis, que opera o SIM (Sistema Integrado de Mobilidade), e outras de cidades de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Caxias, a Visate está testando a solução para controlar e aferir com precisão o fluxo de passageiros e otimizar o serviço.

Marca e evento

Corte Food / Divulgação

O grupo gastronômico responsável pelos restaurantes MLBK, Di Pietro, Catherine e Soleil Casa Perini, de Gramado, ganhou o nome de Terruá. E o Soleil, empreendimento mais recente, inaugurado no ano passado, prepara um evento para celebrar a nova fase e também entrar no clima do Festival de Cinema. No dia 15 de agosto, realiza a La Dolce Vita, experiência enogastronômica inspirada no estilo de vida italiano.

Um dos destaques do cardápio será o Gnocchi Alla Fonduta, preparado com gnocchi de batata envolto em fonduta de queijos. Esse é um dos pratos mais pedidos do Soleil Casa Perini desde a inauguração, em novembro. A gastronomia será harmonizada, claro, com espumantes e vinhos da Casa Perini.

Os ingressos, limitados a 80 pessoas, custam R$ 484. As reservas podem ser feitas pelo telefone (54) 2136-5110.

Hackathon moveleiro

A Movelsul Brasil 2026 terá uma novidade voltada à inovação: o Hackathon Moveleiro, iniciativa que reunirá estudantes, profissionais, colaboradores da indústria e entusiastas para desenvolver soluções a desafios reais da cadeia moveleira.

Antes do evento, empresas serão convidadas a apresentar demandas ligadas a produtividade, processos, vendas, crescimento e competitividade, que servirão de base para os trabalhos das equipes.