Juliana Bevilaqua

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Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

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Nova regra para trabalho em feriados não muda rotina do comércio de Caxias do Sul

Convenções coletivas já autorizam trabalho em feriados, exceto em três datas do ano

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