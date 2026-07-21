Nova regra para trabalho em feriados não muda rotina do comércio de Caxias do Sul

Porthus Junior / Agencia RBS

A nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta o trabalho em feriados no comércio não terá impacto em Caxias. Publicada nesta terça-feira (21), a medida determina que as empresas firmem em convenção coletiva com os sindicatos dos trabalhadores o uso da mão de obra nessas datas, mas isso já é previsto em Caxias. Conforme as negociações locais, funcionários podem trabalhar nos feriados, exceto nos dias 1º de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro.

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É tradição as convenções coletivas realizadas pelo Sindicomerciários Caxias com Sindilojas e Sindigêneros estabelecerem a possibilidade de trabalho nos feriados. Porém, os empregadores precisam pagar um prêmio pelo dia trabalhado. Para funcionários de supermercados, o extra varia de R$ 122 a R$ 170, conforme faixa salarial. Para os empregados de lojas, o prêmio é de R$ 161 e, neste caso, a jornada não pode exceder seis horas.