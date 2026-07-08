Nova lei coloca o vinho brasileiro em evidência com data oficial de celebração anual

Dia Nacional do Vinho será no primeiro domingo de junho. Isadora Neumann / Agencia RBS

O vinho brasileiro ganhou oficialmente uma data para ser celebrado no país. Projeto sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicado nesta quarta-feira (8), institui o primeiro domingo de junho como o Dia Nacional do Vinho. No Rio Grande do Sul, a data é lei desde 2003.

Leia Mais Movelsul 2026 já tem compradores de 21 países confirmados e reforça expectativa de retomada do polo moveleiro de Bento Gonçalves

Para o setor, trata-se de um marco importante. Conforme o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mario Lucas Ieggli, é uma conquista que valoriza a trajetória de profissionais e produtores que se dedicaram e ainda se dedicam à vitivinicultura. São milhares de famílias que cultivam vinhedos e produzem vinhos e espumantes, especialmente na Serra gaúcha.

Além disso, é um reconhecimento da relevância social, produtiva e econômica do setor. Em 2025, o volume de vinho consumido no país chegou a 4,4 milhões de litros, uma alta de 41,9% em relação ao ano anterior e quase 20% acima da média dos últimos cinco anos. Mesmo que o consumo total não seja de vinho nacional, mostra como esse é um mercado com potencial para os produtos daqui.

— Mais do que criar uma data no calendário, esse reconhecimento ajuda o país a olhar para o vinho brasileiro como expressão de cultura, território, conhecimento técnico e trabalho coletivo — disse Ieggli, em nota.