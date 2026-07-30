Nova Charlie Bakery vem aí

O grande movimento diário na Charlie Bakery, ali na Rua Marcílio Dias, no bairro Panazzolo, já dava bons indícios de que essa novidade logo viria: já está em construção a nova sede, bem maior, da padaria artesanal comandada pelo chef Charlie Tecchio. Vai ser bem pertinho da atual, no mesmo bairro, mas na Rua Antônio José Barbosa.
Ainda não tem uma data de inauguração, mas está programada para acontecer no ano que vem - ah, aí a atual vai fechar, ou seja, vamos aproveitar aquele espaço super fofinho, que existe desde 2016, pra apreciar os doces que só eles fazem por lá.