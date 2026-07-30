Nova Charlie Bakery vem aí

O grande movimento diário na Charlie Bakery, ali na Rua Marcílio Dias, no bairro Panazzolo, já dava bons indícios de que essa novidade logo viria: já está em construção a nova sede, bem maior, da padaria artesanal comandada pelo chef Charlie Tecchio. Vai ser bem pertinho da atual, no mesmo bairro, mas na Rua Antônio José Barbosa.