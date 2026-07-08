Movelsul 2026 já tem compradores de 21 países confirmados e reforça expectativa de retomada do polo moveleiro de Bento Gonçalves

A 25ª edição da Movelsul Brasil já tem a confirmação de 57 importadores de 21 países. Participam da feira de móveis, entre 17 e 20 de agosto, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, México, Espanha, Venezuela, Colômbia, Honduras, Estados Unidos, El Salvador, Peru, África do Sul, República Dominicana, Bahamas, Bolívia, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, França, Nicarágua. Argentinos e uruguaios representam 34% dos visitantes internacionais que terão contato direto com cerca de 200 marcas expositoras.

Há muita expectativa do setor em torno da feira, porque ela pode representar uma retomada para o polo de Bento Gonçalves, fortemente afetado pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos em 2025. O mercado norte-americano era o principal comprador dos produtos do polo de Bento e hoje não é mais. Hoje, o Uruguai é o maior importador. Foram 3.169.680 de dólares negociados somente no primeiro trimestre de 2026.