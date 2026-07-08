Movelsul 2026 já tem compradores de 21 países confirmados e reforça expectativa de retomada do polo moveleiro de Bento Gonçalves

Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

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