Metalúrgicos de Caxias e Simecs mantêm divergências e acordo salarial segue indefinido; veja mais destaques

Dois meses após o início das negociações entre Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região e Simecs, as entidades ainda não chegaram a um acordo.

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Os metalúrgicos pedem reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 4,42% mais 2% de ganho real, além de piso salarial de R$ 3,5 mil (hoje é de R$ 2.088). O Simecs oferece aumento pelo INPC mais 0,58% de ganho real e piso salarial de R$ 2.250.

Em nota emitida nesta segunda-feira (20), o Sindicato dos Metalúrgicos manifestou insatisfação. "A direção avalia que não se tratam de questões econômicas. Isso porque, segundo informações publicadas na mídia, as empresas do setor metalmecânico de Caxias do Sul receberam incentivos financeiros do governo federal e registraram recorde de produtividade e lucratividade em 2025", diz trecho do comunicado.

O Simecs também emitiu uma nota em que "reafirma o compromisso com o diálogo e com a construção de uma convenção coletiva equilibrada, que considere tanto a valorização dos trabalhadores quanto a realidade econômica das empresas e a competitividade da indústria". A entidade diz estar à disposição para dar continuidade às tratativas e aberta ao diálogo.

Impasse também no comércio

Os comerciários e as entidades representativas também vivem um impasse quanto ao dissídio da categoria. Em reuniões na sexta-feira (17), o Sindigêneros ofereceu 4% de aumento e o Sindilojas, 4,33%. Os percentuais foram rejeitado pelo Sindicomerciários Caxias que pede, além do INPC (4,33%), 3% de aumento real.

Primeira no interior

A comunidade de Vila Jansen, em Farroupilha, ganhou na semana passada uma agência da Sicredi Serrana. É a primeira unidade da cooperativa no interior do município. As outras três ficam na região central da cidade.

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Capacitação para empreendedores

A Microempa e o Fundo Social Sicredi promovem o Acelera MPE, programa gratuito voltado aos associados da entidade. A primeira capacitação, sobre finanças empresariais, ocorre de 28 a 30 de julho, e será conduzida por Suelem Montanari, da Contare Contabilidade e Gestão Empresarial.