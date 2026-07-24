Metalúrgicos de Caxias do Sul e região terão aumento acima da inflação e piso salarial de R$ 2,5 mil 

Os metalúrgicos de Caxias do Sul e região irão receber 6% de reajuste salarial, sendo 5,5% retroativos à data-base de 1º de junho e 0,5% em dezembro. Do percentual, 4,42% equivalem ao INPC, ou seja, repõe a inflação, e 1,58% é de ganho real. O índice é superior aos dissídios de Bento Gonçalves (5,3%) e de Porto Alegre (5,2%), por exemplo.

Leia Mais Feirão de calçados em shopping de Caxias tem descontos de até 80%

A contraproposta do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) foi aprovada durante assembleia geral extraordinária do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região, realizada nesta quinta-feira (23).

Os trabalhadores também aprovaram o piso salarial de R$ 2,5 mil. Hoje, ele é de R$ 2.088 e passará para R$ 2,3 mil na data-base e chegará ao valor total em dezembro. Isso vale para quem já está trabalhando. Quem for admitido a partir de 1º de dezembro, receberá R$ 2,3 mil e terá direito ao piso de R$ 2,5 mil somente após passar o período de experiência.

Além disso, ficou acordada a proibição de câmeras nas linhas de produção.