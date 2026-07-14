Marcopolo conquista primeira patente verde com tecnologia que transforma resíduos em matéria-prima para ônibus

Marcopolo / Divulgação

A Marcopolo conquistou sua primeira patente verde com a criação da Massa Hefesto, uma tecnologia inédita para ser usada na vedação de ônibus. Ela foi desenvolvida a partir do reaproveitamento de resíduos industriais e da incorporação de sílica proveniente da casca de arroz, uma matéria-prima renovável.

A novidade foi desenvolvida em parceria com o Instituto Senai de Inovação em Polímeros e a Ciaflex e contou com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). A solução reduz desperdícios, amplia a circularidade dos materiais e diminui a dependência de matérias-primas fósseis.

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Durante o processo de criação da Massa Hefesto, foi verificada redução superior a 50% nas emissões de gases de efeito estufa associadas ao material. Os estudos também mostraram queda em mais de 50% o consumo de recursos fósseis utilizados na composição do produto.