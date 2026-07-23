Marca de macarons da Serra chega a Pernambuco e inicia plano de expansão no Nordeste

A marca de macarons da Serra que já vendeu mais de 10 milhões de unidades chegou a Pernambuco. Especializada no doce francês, a Le Petit Macarons instalou em Caruaru a nova operação. A vending machine fica dentro do Shopping Difusora, no bairro Maurício de Nassau. O projeto recebeu aporte financeiro de aproximadamente R$ 60 mil.

A nova unidade tem à frente João Trajano, que atuou por cinco anos na fábrica da marca e retornou a sua terra natal. O ponto funcionará como um teste para expansão no Nordeste. A Let Petit já visa praças nas cidades de Recife e Porto de Galinhas.