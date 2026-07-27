Marca de chocolate de Gramado vai ter loja temática dentro de um avião; vem ver as fotos

Incrível a nova loja temática que a Florybal abre no início de agosto: será dentro do Hércules C-130, que está no Parque Jardim Secreto do Capitão, entre as cidades de Gramado e Canela. Conhecido como um dos aviões de transporte mais importantes da Força Aérea Brasileira (FAB), o modelo operou no país por quase 60 anos em missões de logística e apoio, tornando-se referência pela capacidade de pousar em locais de difícil acesso.