Marca de alfajores amplia fábrica em Caxias do Sul e prepara primeira exportação

Cristian Gallerani é argentino radicado em Caxias. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

A marca de alfajores Hermano está em novo endereço e em um prédio maior. A nova sede localizada no bairro Nossa Senhora das Graças tem mais que o dobro do tamanho da fábrica anterior, que ficava no Sanvitto. São 750 metros quadrados para possibilitar o aumento da produção e para atender à demanda crescente.

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— Muitas empresas grandes têm nos procurado para fazer alfajores para elas e isso exige algumas adaptações — acrescenta Cristian Gallerani, proprietário da Hermano.

Hoje, cerca de 20% da produção da fábrica é para terceiros. Com a nova sede, o percentual deve crescer. A expectativa é que dobre nos próximos meses.

Além da casa nova, a Hermano tem outra novidade: vai realizar neste mês a primeira exportação e o destino é o Uruguai.

A Hermano tem 30 distribuidores e vende a marca própria em sete Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Ceará) e Distrito Federal.

Alfajor da Copa

A Hermano, como o nome sugere, é de um argentino. Cristian Gallerani é natural de Mendoza e vive em Caxias desde 2017, onde decidiu empreender produzindo o doce típico do seu país.

Para a Copa do Mundo deste ano, Cristian criou um alfajor em homenagem ao Brasil e outro em homenagem à Argentina. Foram produzidas 140 mil unidades.

— Vendeu mais que o esperado, foi um sucesso — comemora.

Pelo site da Hermano ainda é possível comprar os alfajores da Argentina e participar da promoção da marca. A cada gol dos hermanos, o cliente ganha um alfajor de brinde nas compras realizadas pelo e-commerce.