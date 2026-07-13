Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Expansão
Notícia

Loja de açaí abre segunda unidade em shopping de Caxias e projeta crescimento de até 40%

Nova loja da Divino Açaí no shopping Prataviera recebeu investimento de R$ 50 mil e prevê cardápio ampliado.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS