Loja de açaí abre segunda unidade em shopping de Caxias e projeta crescimento de até 40%

Loja fica no terceiro andar do Prataviera. Jennifer Fagundes / Divulgação

A Divino Açaí ganhou uma nova unidade. Agora, além da loja no bairro Santa Lúcia, a marca tem uma operação no terceiro andar do shopping Prataviera, no Centro de Caxias do Sul. O investimento foi de cerca de R$ 50 mil e a expectativa é de um aumento entre 30% e 40% no volume de vendas.

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Para a nova unidade, os empresários Jennifer Fagundes e Samuel Rodrigues da Costa ganharam dois sócios, os amigos Maurício do Nascimento Ferreira e Tamires Borges dos Santos.

Inicialmente, a loja do Prata irá focar em açaís, mas a previsão é ampliar gradualmente o cardápio, incorporando opções como crepes e milk-shakes nos próximos meses.