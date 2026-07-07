Loja caxiense de moda feminina investe R$ 500 mil em nova sede; veja mais destaques de economia

Em um movimento que consolida sua expansão no mercado de moda feminina, a AchoChic inaugura nesta quinta-feira (9) uma nova loja em Caxias do Sul. O espaço de 540 metros quadrados na Rua Moreira César, 2.235, próximo ao antigo endereço, reúne loja e confecção — além de trabalhar com grifes como Lança Perfume, My Favorite Things e Biamar, a AchoChic tem uma marca própria, a Niah Brand.
O projeto da nova loja, inspirado na arquitetura grega, é assinado pela arquiteta Elisângela Selau com gerenciamento de obra da profissional Patrícia Nunes. Entre os diferenciais, provadores mais amplos e com mais privacidade. O investimento foi de R$ 500 mil.
A empresa foi criada em 2018 por Roberta Schemes Pistore. A primeira loja ficava em um espaço de 20 metros quadrados dentro de um salão de beleza. No ano seguinte, a irmã Cláudia Schemes Pistore se juntou ao negócio. Hoje, segundo elas, a AchoChic tem uma base de 17 mil clientes em Caxias do Sul, além do e-commerce.
Missão no Espírito Santo
Uma comitiva de líderes empresariais da Serra está no Espírito Santo para conhecer o ES em Ação, um dos mais reconhecidos modelos de articulação entre iniciativa privada, poder público e sociedade civil do país.
O grupo, de 20 pessoas, embarcou nesta segunda-feira (6) e fica no Estado até quarta-feira (8). A programação inclui uma audiência com o governador em exercício Ricardo Ferraço.
A missão é organizada pelo Instituto Hélice.
Nova campanha
A marca New Móveis Planejados apresenta ao mercado e aos consumidores neste mês a campanha institucional "Sinta a liberdade". Criada para reforçar a conexão entre bem-estar, identidade e o conceito de morar contemporâneo, ela valoriza a personalização dos projetos, flexibilidade produtiva e possibilidade de adaptação milimétrica dos móveis às necessidades dos clientes.
A nova campanha da New Móveis, marca do Grupo Unicasa de Bento Gonçalves, foi desenvolvida em parceria com a 8poroito, agência de Garibaldi.
Destaque para escritórios da Serra
Dois escritórios com forte atuação na Serra foram reconhecidos recentemente em importantes rankings do setor jurídico. A DSF Advogados conquistou o terceiro lugar na categoria Abrangente da Região Sul do ranking Análise Advocacia Regional, publicação que reúne os escritórios de advocacia empresarial mais admirados do país.
Já o escritório Zulmar Neves Advocacia, com sedes em Caxias do Sul e Porto Alegre, foi reconhecido nas áreas de Tax e Corporate/Commercial pela publicação internacional Chambers Brazil Regions 2026, uma das mais respeitadas referências do mercado jurídico. Os sócios Zulmar Neves e Sillas Battastini Neves também receberam reconhecimento individual no ranking, na categoria Corporate/Commercial Rio Grande do Sul.