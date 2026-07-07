Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Expansão
Notícia

Loja caxiense de moda feminina investe R$ 500 mil em nova sede; veja mais destaques de economia

Nova unidade de 540 metros quadrados reúne loja e confecção

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS