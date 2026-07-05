Indústria de plástico de Farroupilha aposta em novo produto e prevê alta de 5% nas vendas em 2027

Multinova / Divulgação

Indústria de Farroupilha, a Multinova está lançando um produto voltado ao mercado de drywall (gesso acartonado). Criado para aplicação em perfis, o Multifixer corrige ondulações em pisos e paredes. Com a novidade, a empresa projeta aumento de procura e vendas em 5% para 2027.

— Percebemos que o segmento de drywall continua em expansão e identificamos uma oportunidade importante de ampliar nossa participação na construção civil com um produto que reúne desempenho técnico e competitividade em custos — diz Rogeria Portes, gerente industrial.