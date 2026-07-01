Incorporadora irá investir R$ 40 milhões em residencial do Minha Casa, Minha Vida em Farroupilha

A incorporadora M91 irá investir cerca de R$ 40 milhões em um novo empreendimento em Farroupilha. O anúncio oficial será feito nesta quinta-feira (2) quando os representantes da empresa apresentarão o projeto do Residencial Milano ao prefeito Jonas Tomazini.

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O condomínio será construído na Rua Lucindo Lodi, no bairro Primeiro de Maio, e contará com 260 apartamentos destinados a famílias atendidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Ele terá área total de 19 mil metros quadrados.