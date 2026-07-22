Ícone da gastronomia paulistana chega à Serra e ocupa castelo histórico de vinícola em Garibaldi

O castelo histórico junto à vinícola Peterlongo, em Garibaldi, está de cara nova. Após cerca de 10 anos sem uso, ele passa a abrigar um restaurante. E não é qualquer um. É o renomado Spaghetti Notte, de São Paulo. Na Serra, ele ganhou o nome de Villa Franca e Pina — uma homenagem às imigrantes italianas fundadoras do restaurante paulistano.
Em funcionamento no formato soft opening há duas semanas, a operação em Garibaldi inaugura oficialmente na sexta-feira (24). Conduzido por Horácio Queiroz e a esposa Ana Lúcia Adriano, o Villa preserva as características do casarão construído em 1930 (e que foi residência da família Peterlongo) e acrescenta o toque do Spaghetti Notte.
Foram mantidos, por exemplo, o piso e os ladrilhos e a reprodução do túnel da cave subterrânea. Alguns móveis, lustres e itens de decoração, como a coleção de pratos de parede, foram trazidos de São Paulo, e outros foram comprados em antiquários. O restauro levou cerca de nove meses. O investimento para deixar a parte interna pronta para a operação foi de cerca de R$ 2 milhões.
— A nossa meta é trazer excelência no atendimento e na comida, que as pessoas vivam uma experiência aqui. Estamos juntando uma história de 110 anos da vinícola Peterlongo com a nossa história de 50 anos em São Paulo — destaca Queiróz.
Estrutura para eventos
O restaurante tem capacidade para 100 pessoas e funciona de quarta a domingo. Além de almoço e jantar, o espaço irá realizar eventos. Estão sendo construídos uma capela e um espaço para casamentos ao ar livre em frente à vinícola. Uma cerimônia já está marcada para novembro de 2027.
— A Peterlongo, já há vinte e poucos anos com o novo proprietário Luiz Carlos Sella, vem numa transformação e agora está em processo de investimento em torno de R$ 10 milhões para a expansão. Luiz tem focado muito em melhorar a qualidade e transformar a Peterlongo no que ela sempre foi, uma vinícola boutique que serviu champanhe à rainha Elizabeth quando ela veio ao Brasil — completa.
O contrato de locação do castelo para o restaurante é de 10 anos e pode ser renovado. A expectativa, conforme Queiróz, é de um faturamento entre R$ 200 mil e R$ 300 mil no primeiro semestre de operação do restaurante e de R$ 300 mil a R$ 500 mil depois do primeiro ano.
Tradição do Spaghetti Notte
Fundado por Franca e Pina, em São Paulo, o Spaghetti Notte foi comprado pelo pai de Queiróz no início dos anos 1980 — mas as imigrantes italianas permaneceram como sócias até os anos 2000. O restaurante se tornou referência pela qualidade e recebeu clientes famosos, como John Kennedy.
O grande diferencial, segundo Queiróz, é a massa feita na hora e al dente, o que será mantido em Garibaldi. Parte da equipe de São Paulo também será mantida na operação. Com o fechamento da unidade na capital paulista, 10 funcionários migraram para Garibaldi, incluindo o gerente, que está com a família desde o início. Outras sete pessoas foram contratadas localmente.
— Garibaldi é uma cidade extremamente italiana e como o nosso foco é comida italiana de excelência, eu não encontrei lugar melhor para abrir esse restaurante — diz Queiróz.
História da Peterlongo
Imigrante italiano, Manoel Peterlongo Filho era agrimensor e chegou em Garibaldi em 1875. Apaixonado por vinhos, passou a fazer espumantes. Na 1º Exposição de Uvas de Garibaldi, em 1913, ganhou medalha de ouro com o "moscato Typo Champagne", considerado o primeiro registro oficial da bebida elaborada no Brasil.
Dois anos depois, ele criou oficialmente a vinícola e deu o nome de Armando Peterlongo em homenagem ao único filho homem. O castelo, que hoje abriga o restaurante, seguiu os padrões da região de Champagne, na França.
Funcionamento
- Quarta, quinta e sexta: tem almoço das 12h às 15h e jantar das 19h às 22h30min.
- Sábado: almoço das 12h às 16h e jantar das 19h às 23h.
- Domingo: almoço das 11h30min às 16h.