Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Podcast Caixa-Forte
Notícia

Grupo de Gramado projeta reconstrução do Castelo de Gelo, imersão para empreendedores e 1 milhão de visitantes em dois anos

Will Weber conta a história da Hector Studios e fala dos planos da empresa

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS