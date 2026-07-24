Grupo de Gramado projeta reconstrução do Castelo de Gelo, imersão para empreendedores e 1 milhão de visitantes em dois anos

Will Weber é um dos sócios da Hector. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte é Will Weber, sócio da Hector Studios, de Gramado. O grupo começou com uma pizzaria em 2020 e, com o tempo, ganhou mais dois estabelecimentos gastronômicos. E não ficou só aí. Fechou parceria com o Alpen Park e trabalha com produtos licenciados. Só com os produtos licenciados, a empresa deve faturar neste ano entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões.

Will fala sobre esses negócios e também sobre os planos de reconstrução do Castelo de Gelo, que sofreu um incêndio no ano passado. A Hector espera o final da investigação e tem expectativa que as obras possam ser retomadas ainda neste ano. Com esse novo empreendimento e outros que virão, o grupo espera alcançar 1 milhão de visitantes em dois anos.

O empresário também dá um spoiler: a Hector prepara uma imersão para empreendedores.