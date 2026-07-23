Grupo amplia atuação na Serra com nova concessionária de elétricos e híbridos em Caxias do Sul

Espaço fica na Avenida Rubem Bento Alves. Grupo Felice / Divulgação

O Grupo Felice inaugura no dia 12 de agosto a primeira concessionária Omoda & Jaecoo em Caxias. Com isso, amplia a presença na cidade, onde já tem um espaço da marca no shopping Villagio. A nova loja fica na Avenida Rubem Bento Alves, 1.642, possui 2,3 mil metros quadrados e contará com showroom de veículos novos e seminovos, além de serviços de pós-venda.

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A concessionária irá oferecer toda a linha de veículos híbridos e elétricos da Omoda & Jaecoo.

— O crescimento da nossa presença na Serra busca atender a um público qualificado e cada vez mais interessado em novas tecnologias de mobilidade, especialmente em veículos elétricos e híbridos. Caxias é um mercado estratégico, com consumidores exigentes e atentos às transformações do setor automotivo — diz o presidente do Grupo Felice, Elton Doeler.

A nova operação terá 34 funcionários. O Grupo Felice conta com mais de 800 empregados e 31 concessionárias distribuídas pelas regiões Sul, Noroeste, Fronteira Oeste, Campanha e Norte do Rio Grande do Sul. No mês de junho, a unidade da Omoda & Jaecoo em Porto Alegre vendeu cerca de 200 veículos para a Capital e Região Metropolitana.