Grife da Serra investe em 28 novas máquinas e reforça parceria de duas décadas com marca japonesa do setor têxtil

Cliente da fabricante japonesa Shima Seiki há cerca de 20 anos, a Biamar Malhas recebeu, na sexta-feira (10), a visita do presidente da companhia, Mitsuhiro Shima, e de sua comitiva. O momento marcou o investimento da Biamar em 28 novas máquinas especializadas em malharia retilínea. A empresa de Farroupilha já conta com mais de 120 equipamentos da Shima.