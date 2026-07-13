Grife da Serra investe em 28 novas máquinas e reforça parceria de duas décadas com marca japonesa do setor têxtil

Cliente da fabricante japonesa Shima Seiki há cerca de 20 anos, a Biamar Malhas recebeu, na sexta-feira (10), a visita do presidente da companhia, Mitsuhiro Shima, e de sua comitiva. O momento marcou o investimento da Biamar em 28 novas máquinas especializadas em malharia retilínea. A empresa de Farroupilha já conta com mais de 120 equipamentos da Shima.
Mitsuhiro Shima veio ao Brasil, pela primeira vez, para participar do Tech Fashion, evento realizado pela Brastema, representante oficial da Shima no país.
Além de fábrica no Japão, a Shima tem operações em países como EUA, Itália, Reino Unido, Espanha, Portugal, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã e Marrocos. São cerca de 1,2 mil funcionários e faturamento anual superior a R$ 1 bilhão.