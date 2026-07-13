Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Visita
Notícia

Grife da Serra investe em 28 novas máquinas e reforça parceria de duas décadas com marca japonesa do setor têxtil

Pela primeira vez no Brasil, presidente da Shima Seiki esteve em malharia de Farroupilha

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS