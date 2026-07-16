Festuris abre pré-vendas para palestras, Setcergs lança congresso e Aurora supera 1 mil medalhas; 

Bruno Todeschini / Agencia RBS

Começou nesta quarta-feira (15) a pré-venda de ingressos para o Meeting Festuris e segue até 30 de julho. Nesse período, os ingressos custam R$ 215. A partir de 1º de agosto, quando serão divulgados os primeiros palestrantes do evento, o valor passa para R$ 387.

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O Meeting integra a programação do 38º Festuris, que ocorrerá de 12 a 15 de novembro, em Gramado, com o tema "Relações reais que constroem o futuro". O espaço reúne especialistas e profissionais para debater tendências, desafios e oportunidades do turismo.

Na edição de 2025, o Festuris recebeu 17 mil profissionais, reuniu mais de 2,5 mil marcas e movimentou R$ 552 milhões em negócios, além de gerar um impacto econômico de R$ 78 milhões para Gramado.

Congresso do Setcergs

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS (Setcergs) prepara para o dia 19 de setembro a primeira edição do Latitude, congresso da entidade. A cidade escolhida para sediar o evento é Garibaldi. Os ingressos estão à venda no site do evento transposul.com/latitude/

Já estão confirmados o ex-ministro da Economia Paulo Guedes; a executiva Erika Linhares (contribuiu para a expansão da TIM e para a liderança da companhia no mercado paulista); o doutor em Comunicação Dado Schneider; e o empreendedor e consultor Darlan Wilsmann — eles irão abordar a transformação do mercado e a posicionamento das empresas diante dos desafios futuros.

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Capacitação para empreendedores

A Microempa e o Fundo Social Sicredi promovem o Acelera MPE, programa gratuito voltado aos associados da entidade. A primeira capacitação, sobre finanças empresariais, ocorre de 28 a 30 de julho e será conduzida por Suelem Montanari, da Contare Contabilidade e Gestão Empresarial. A iniciativa terá ainda módulos sobre marketing digital, vendas, liderança e comunicação, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios e na geração de emprego e renda. Inscrições pelo site microempa.com.br

Mais de 1 mil medalhas

Rodi Goulart / Divulgação

A Aurora ultrapassou a marca de 1 mil medalhas conquistadas em concursos nacionais e internacionais. O primeiro registro oficial de medalhas, dentro do formato atual, ocorreu em 1991, em Londres, no International Wine and Spirit Competition.

Neste ano, a vinícola já ganhou 44 premiações, sendo 10 medalhas de ouro. Entre os destaques recentes estão os desempenhos nos concursos Decanter World Wine Awards, Mondial de Bruxelles e 13º Brazil Wine Challenge.



